Dopo l'esordio in Champions League contro lo Slavia l'Inter si è ritrovata al Centro Sportivo Suning in vista del derby contro il Milan. Allenamento congiunto per la prima squadra con il Como 1907: in campo i giocatori meno e non utilizzati nella partita contro lo Slavia Praga insieme ad alcuni primavera. La gara è terminata 3-1 con gol nerazzurri di Alexis Sanchez, Dimarco e Vezzoni.