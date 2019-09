"Secondo me la griglia è Juventus, Napoli e Inter. Se la giocheranno loro per lo scudetto. Il Napoli c'è perchè ha dimostrato di essere mentalmente solida mettendo in difficoltà' la Juventus". Queste le parole dell'ex ct della nazionale Cesare Prendelli, ai microfoni di Radio Sportiva. "Conte è una garanzia da un punto di vista tecnico e gestionale, la squadra ha già un'identità chiara. L'Inter è sicuramente più avanti rispetto ad altre squadre", ha aggiunto l'ex allenatore del Genoa.