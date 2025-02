Inter, per Zalewski assist al debutto: "Bravi a crederci fino in fondo"

"Sicuramente le ultime ore per me sono state una montagna russa, abbiamo fatto tutto di corsa per essere disponibile oggi. È stata una partita sfortunata, poi siamo stati bravi a crederci fino in fondo". Buon debutto con la maglia dell'Inter per Nicola Zalewski, che ha regalato l'assist a de Vrij sul gol del pareggio nel derby. "Offrirò sicuramente qualcosa a Zalewski - ha detto l'olandese a Sky Sport nel dopo partita - Abbiamo cercato per tutta la partita di vincere. Ma se stai perdendo al novantesimo, almeno prendiamoci il punto".