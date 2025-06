L'Inter deve fare a meno di Pavard nella seconda sfida del Mondiale per club contro l'Urawa. Il difensore francese è infatti alle prese con il riacutizzarsi di un problema alla caviglia e Chivu con lo staff medico nerazzurro hanno preferito non rischiarlo, con la speranza di averlo a disposizione per la gara con il River Plate, in programma nella notte tra il 25 e il 26 giugno, che conclude la fase a gironi. Pavard non va neppure in panchina.