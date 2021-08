Inter, Moratti: "No socio di minoranza ma guardo con interesse a Interspac"

No, Massimo Moratti non è intenzionato a rilevare le quote di minoranza dell'Inter. La possibilità di un ritorno dell'ex presidente nerazzurro è stata ventilata ieri dal sito web spagnolo Chiringuito Tv, facendo ovviamente scalpore, specie tra i tifosi nerazzurri. Oggi però l'interessato, intervistato da La Repubblica, ha smentito la notizia: "Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco" ha tagliato corto Moratti. "Al momento - ha poi aggiunto l'ex patron - non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà".