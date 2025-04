Domani sera a San Siro si riparte dal pareggio della gara d'andata, l'1-1 firmato dai goal di Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu: in palio c'è la finale di Coppa Italia. Diamo uno sguardo ai diffidati: l'unico dell'Inter è Denzel Dumfries, che non prenderà parte alla gara perché ancora ai box per un infortunio muscolare patito contro l'Atalanta. Un solo diffidato anche in casa Milan: Filippo Terracciano.