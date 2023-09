Inter-Milan, i gol da goduria che hanno deciso il derby di Milano

VERSO INTER-MILAN

I dieci gol che hanno fatto impazzire di gioia le due tifoserie milanesi

Ci sono gol e gol. Poi ci sono i gol nei derby. Quelli capaci di far ‘godere’ mezza città. A Milano entrambe le tifoserie hanno i loro miti, amuleti, simboli. Da una parte Ronaldo e Berti, dall’altra Shevchenko e Hateley. Ma ci sono anche Minaudo e Comandini. Perché per godere non serve giocarsi uno scudetto. Per godere serve vincere quella partita, che a volte da sola può valere la stagione. Il derby di Milano si avvicina. Ecco alcuni gol da leggenda (e da goduria) per entrambe le squadre.

INTER

Il più recente gol da sballo per i nerazzurri è quello di Lautaro Martinez nella semifinale di ritorno dell’ultima Champions League. Quello che, di fatto, ha permesso all’Inter di volare a Istanbul. Ha già cinque anni invece il colpo di testa da tre punti di Mauro Icardi, al minuto 96, su cross di Vecino. L’Inter del Triplete dominava i derby grazie al solito super Diego Alberto Milito. Mentre più di dieci anni prima era Ronaldo il Fenomeno a far diventare matti i tifosi del Milan. Prima ancora, Nicola Berti disse ‘meglio sconfitti che milanisti’ e provocò un’autorete di Sebastiano Rossi che resta… uno dei suoi gol più belli.

© Getty Images

MILAN

Il gol in un derby più godurioso per i tifosi del Milan è, in tempi recenti, quello di Giroud, quello del ‘s’è girato Giroud’. Una rete che completava la rimonta e lanciava il Milan verso lo scudetto. In tema Champions League resta indimenticabile il gol di Sheva che mandò la squadra di Ancelotti a vincere la Coppa a Manchester. Prima ancora Clarence Seedorf (da ex) completava un altro ribaltone: da 0-2 a 3-2. Gianni Comandini, invece, era stato l’eroe a sorpresa dell’incredibile 6-0 del maggio 2001. Mentre il gol di Gullit, per chi lo ricorda, segnò l’inizio di una nuova epoca del calcio, quella del Milan di Sacchi e degli olandesi.