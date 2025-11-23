Logo SportMediaset

Calcio

Champions: l'olandese Makkelie per la Juve, Napoli-Qarabag al polacco Marciniak

23 Nov 2025 - 10:45
© Getty Images

© Getty Images

Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare la Juve nella trasferta di martedì sera in Champions League in casa dei norvegesi del Bodo-Glimt. Assistenti i connazionali Hessel Steegstra e Jan de Vries, Allard Lindhout quarto uomo. Al Var il belga Bram Van Driessche, Avar è lo spagnolo Guillermo Cuadra Fernandez. Il polacco Szymon Marciniak dirigerà il Napoli, impegnato al Maradona contro il Qarabag. Assistenti di Marciniak i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, Wojciech Myc quarto uomo. Al Var l'olandese Pol van Boekel, Avar il croato Ivan Bebek.

