FC Internazionale Milano è lieta di annunciare che, a partire da mercoledì 1° gennaio 2025, Massimiliano Catanese è entrato a far parte della società con il ruolo di Chief of Staff. Già amministratore delegato per Inter nella società compartecipata M-I Stadio S.r.l. da ottobre 2024, Massimiliano lavorerà a stretto contatto con il top management e la proprietà Oaktree, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo delle attività del Club.