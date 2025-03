"Se è dura essere il numero 12? Non è facile. Devi lavorare su te stesso, allenarti, aspettare l'occasione, sapendo che può arrivare in ogni momento. Con Sommer abbiamo un rapporto bellissimo. Ha dieci anni più di me, è un modello. Con i piedi è il numero uno al mondo". Parole del portiere dell'Inter Josep Martinez a Repubblica. "Vogliamo vincere tutte le partite. Il primo pensiero è il campionato, la Champions è il sogno".