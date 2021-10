Inter, Marotta: "Zhang mi ha ribadito che resta, con Pif nulla di concreto"

INTER

L'a.d. nerazzurro: "La questione del fondo arabo riquarda comunque la propriet, non me"

Nell'immediata vigilia di Inter-Juve, l'a.d. nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn con importanti dichiarazioni in merito al futuro del club, ribadendo di aver ottenuto rassicurazioni sul fatto che Suning intende restare al comando: "Non sono azionista - ha precisato - ma in questi giorni ho parlato col presidente (Steven Zhang, ndr) e mi ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza. Sul fondo (il fondo arabo Pif, ndr) non ci sono elementi concreti, assolutamente, anche se è una questione della proprietà. Io mi limito alla gestione con i colleghi e cerchiamo di farlo nel modo migliore".

E ha proposito del lavoro suo e dei suoi assistenti in chiave mercato ha abilmente glissato: "Ci tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di team, con Ausilio, Baccin e tutte le componenti. Avevamo l'obiettivo di mettere in sicurezza finanziaria la società e abbiamo dovuto cedere asset importanti, ma poi abbiamo lavorato di fantasia e creatività riuscendo a sostituirli degnamente. Il calcio è gioco di squadra, non di un singolo, per cui dobbiamo valorizzare e consolidare questo concetto".

