Inter, Marotta: "Massimo rispetto per il Bruges. Vogliamo risultato positivo"

Marotta torna a parlare anche del nuovo stadio San Siro: "Quello che ho annunciato ieri all'assemblea dei soci è che di certo quanto prima sarà presentato da Milan e Inter, sarà lo stadio del futuro". Il presidente nerazzurro sottolinea la soddisfazione personale riguardo il premio Volti Metropolitani conferitogli questa mattina: "Sicuramente è uno dei premi più significativi che ho avuto la fortuna di ricevere. L'Osservatorio mira a salvaguardare uno sguardo nell'aspetto sociale, di valorizzazione della città di Milano, quindi questo esula dai premi tradizionali dello sport e si identifica in un aspetto umano di grande significato".