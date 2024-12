Inter, Marotta: "Inzaghi è tra i migliori allenatori"

"Simone conosce le dinamiche di spogliatoio e di allenamento e questi sono dei vantaggi ma non è certo l'unico motivo del suo successo. Secondo me oggi lui deve essere annoverato fra i migliori allenatori". Così Beppe Marotta a Genova sul palco dei Gazzetta Sports Awards dove ha ritirato il premio per la 'squadra dell'anno' a nome dell'Inter, parlando dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria fragorosa all'Olimpico contro la Lazio. "Ha fatto esperienza e questa esperienza lo porta ad essere più preparato nelle decisioni", ha aggiunto.