Inter, Marotta: "I giocatori sanno gestire certe pressioni"

Prima del fischio di inizio della gara contro la Lazio, Beppe Marotta ha parlato del finale di campionato da brividi per l'Inter. "Erano diversi anni che non si viveva un rush finale di questa natura, questo depone a favore dell'imprevedibilità del calcio - ha spiegato il presidente nerazzurro -. Noi abbiamo uno scoglio da superare, poi dobbiamo attendere cosa succederà a Parma". "Siamo abituati a convivere con questa tensione e questa atmosfera particolare, ma è tutta energia positiva - ha aggiunto -. È un segnale di crescita da parte del gruppo". "La finela di Champions non deve essere un impegno stressante, credo che questo gruppo sia cresciuto molto e sa rendere la giusta dimensione per questo tipo di partita - ha continuato Marotta -. All'inizio del ciclo si viveva una partecipazione stressante da gestire, ma ora i giocatori sono maturati a tal punto da gestire la pressione di questo tipo di partite e diventa propedeutico a quello che accadrà tra 15 giorni".