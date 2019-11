Inter, mai nessuno come Conte: e c'è un Barella in più  

L'ANALISI

Una classifica che, per dirla alla Conte, è oltre ogni aspettativa e in realtà anche oltre ogni altro precedente, visto che mai l'Inter - nell'era dei tre punti - aveva conquistato 31 punti nelle prime 12 gare di campionato. Nel ritmo tenuto dai nerazzurri c'è tutta l'energia del tecnico, capace di tirare fuori dalla squadra il massimo in un momento non semplice. Dopo il ko di Dortmund e i diversi infortuni dell'ultimo periodo, la risposta con il Verona era quello che serviva per arrivare alla pausa con la mente libera di riposare al meglio.

Conte ha garantito ai giocatori tre giorni di riposo dopo il tour de force degli ultimi 20 giorni, nei quali l'Inter è scesa in campo per 7 volte: 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella di Dortmund, che segna il cammino in Champions ma non lo compromette del tutto. La pausa servirà per ritrovare le energie e anche qualche acciaccato: i recuperi di D'Ambrosio, Vecino, Sensi e Gagliardini (Politano ne avrà per qualche tempo in più) saranno fondamentali per tentare di vincere le ultime due gare in Champions e tenere il passo della Juve in campionato.

Intanto Conte può godersi una squadra che, settimana dopo settimana, sta assimilando sempre di più i suoi principi di gioco. Quando Brozovic viene marcato a uomo come nelle ultime settimane, è De Vrij a impostare da dietro mentre sulle fasce aumentano le alternative (stanno crescendo Lazaro e Biraghi) e in mezzo al campo Barella, letteralmente inesauribile nelle due fasi, è ormai un elemento imprescindibile. Il tecnico chiede all'ex Cagliari più gol e la magia contro il Verona potrebbe finalmente averlo sbloccato anche in questo senso. La coperta resta corta soltanto in attacco, dove Sanchez starà fermo ai box per parecchio tempo e Politano è alle prese con una brutta distorsione alla caviglia: il mercato di gennaio dovrà servire a sistemare anche queste carenze in un organico che, da quasi tre mesi, sta spingendo al massimo grazie alla decisiva spinta del proprio condottiero.