Inter, Lukaku sprona la squadra: "Stiamo costruendo, siamo su strada giusta"

Protagonista assoluto con 23 gol alla sua prima stagione in Italia, Romelu Lukaku è stato il trascinatore dell'Inter al secondo posto in Serie A. L'attaccante belga, però, proprio come il suo allenatore non si accontenta e guarda avanti. "La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta", scrive Lukaku su Instagram. "Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione. A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno. Sempre forza Inter", conclude.

Chiuso il campionato, quindi, a un solo punto dalla corazzata Juventus, l'Inter e Lukaku che ne è fiero condottiero hanno in mente un solo obiettivo ora: portare a casa un trofeo. Il primo appuntamento è per il 5 agosto con l'Europa League e il Gefate, non certo avversario di livello estremo. Ma dopo la sfuriata di Conte è d'obbligo un ennesimo moto d'orgoglio che porti in nerazzurri più lontano possibile.