Inter, Lukaku lavora sempre a parte: con la Roma Inzaghi si affida a Dzeko e Lautaro

Sta invece meglio Calhanoglu che da giovedì rientrerà pienamente in gruppo

© Getty Images In casa Inter è ancora presto per alzare bandiera bianca sul rientro di Lukaku ma le possibilità di rivederlo con la Roma sono pressoché nulle. Nella migliore delle ipotesi Romelu sarà al massimo in panchina, giusto per fare presenza. Questo ad oggi, quando mancano tre giorni al ritorno in campo dell'Inter con l'attaccante belga che continua a svolgere lavoro personalizzato: la struttura fisica di Big Rom richiede massima cautela, tenendo conto che il mese di ottobre sarà molto intenso. L'obiettivo si sposta quindi più in là, al match di Champions contro il Barcellona, per quanto risulti difficile sbilanciarsi. Lo stesso Simone Inzaghi alla vigilia del match contro l'Udinese aveva dato per certo il ritorno di Lukaku dopo la sosta, un ottimismo smentito dai fatti. Sta invece decisamente meglio Calhanoglu che oggi ha lavorato per gran parte del tempo col gruppo e domani dovrebbe svolgere la totalità della seduta con i compagni.

Al posto di Lukaku giocherà così ancora Dzeko, mentre a centrocampo Mkhitaryan resta in ogni caso in vantaggio su Calhanoglu destinato a partire dalla panchina. Al posto dell'infortunato Brozovic (avrebbe comunque saltato la Roma perché squalificato) che a inizio della prossima settimana si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare l'evoluzione della lesione ai flessori avuta in nazionale, la regia sarà affidata ad Asllani. Buone notizie per tutti gli altri nazionali rientrati alla Pinetina (o prossimi a farlo come i sudamericani). Il ballottaggio, annunciato, riguarda il ruolo di portiere: dovrebbe giocare Handanovic, con Onana in panchina in attesa del match contro il Barcellona.