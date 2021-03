Inter, Lautaro: "Vittoria pesante: pronti  per cose importanti. Rinnovo? Tranquillo"

QUI INTER

L'argentino decisivo nella vittoria contro il Torino: "Già 14 gol? Voglio vincere, chi segna viene dopo"

Il Toro ancora una volta trafigge il Torino: per la quarta partita consecutiva Lautaro è infatti andato in rete contro i granata, oggi un gol bellissimo (colpo di testa preciso e chirurgico su invito altrettanto magistrale di Sanchez) ma soprattutto decisivo per regalare all'Inter l'ottava vittoria di fila al termine di un match molto combattuto ed equilibrato. Per l'attaccante nerazzurro è il 14esimo centro in campionato (19 quelli di Lukaku, in coppia 33 gol sui 65 totali dell'Inter in campionato): "Io voglio vincere, chi segna viene dopo" ha dichiarato Lautaro a fine partita. "Questa è sicuramente una vittoria che pesa tanto tanto, è stata una partita difficile".

Dopo quella contro l'Atalanta un'altra affermazione, per quanto diversa, frutto di sofferenza, lavoro, agonismo. Con il contributo decisivo dei piedi buoni, della qualità di Eriksen e Sanchez subentrati nella ripresa: "Ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene. Affrontiamo le partite in maniera diversa. C'è bisogno di qualità, cuore e testa; oggi abbiamo dimostrato di volere qualcosa di importante". Infine una battuta sul rinnovo: "Stiamo lavorando. L'Inter è in difficoltà, noi pensiamo a lavorare ma l'accordo si troverà. Sono tranquillo".