Inter, Lautaro: "Triplete? Vogliamo vincere sempre, è la nostra mentalità"

Lautaro Martinez ha realizzato il gol del 2-0 in casa dell'Atalanta nel big match scudetto, lanciando i nerazzurri in testa alla classifica. Inter ancora in corsa per tutto: "Triplete? Siamo forti, siamo in corsa su tutti i fronti e lotteremo per vincere tutto. La nostra mentalità ci porta a voler vincere ogni partita, è così da anni e continueremo così". Sul successo di Bergamo: "Abbiamo preparato la gara al meglio e abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra. Nei novanta minuti siamo stati superiori".