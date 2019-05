INTER, LAUTARO: "SITUAZIONE ICARDI COMPLICATA PER TUTTI"

28/05/2019

Intercettato dalle telecamere di Tyc Sports al suo sbarco in Argentina, Lautaro Martinez ha parlato anche di Inter: "Abbiamo raggiunto l'obiettivo molto importante di tornare in Champions League, era quello che volevamo. Un traguardo difficile fino alla fine. Icardi? Una situazione complicata per tutti, anche per i compagni di squadra e per il club. Sono stato molto contento che tutto si sia risolto e che poi sia tornato con noi, la sua presenza si fa sentire".