Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez ha parlato di Davide Frattesi, il compagno più chiacchierato sul mercato in uscita e in gol contro il Lecce: "Lo sa e l'anno scorso l'ha dimostrato. Quando è chiamato in causa ha sempre risposto, sappiamo che giocatore è ed è fondamentale per l'Inter. Con lui parlo spesso, gli voglio bene perché ogni giorno dà il massimo".