Inter, la fragilità di Sanchez rovina i piani di Inzaghi: attacco inedito col Bologna

COPPA ITALIA

Dubbi sul partner d'attacco di Arnautovic nel caso dovessero riposare sia Lautaro che Thuram

© Getty Images In un calendario di straordinaria intensità anche una semplice assenza può risultare quanto mai pesante e indigesta. Il forfait di Sanchez in vista degli ottavi di finale di mercoledì sera a San Siro contro il Bologna (diretta esclusiva alle 21, su Canale 5 e in streaming su sportmediaset.it) mette infatti Simone Inzaghi di fronte a un problema che avrebbe volentieri evitato in questo momento della stagione: schierare un'Inter con un tandem d'attacco inedito (Arnautovic più Klaassen o Mkhytaryan, piuttosto che addirittura Sensi) o chiedere a Lautaro e Thuram una staffetta al fianco dell'austriaco. Quale delle due ipotesi prevarrà lo si capirà nella rifinitura odierna: da un lato pesa l'importanza di un trofeo a cui i nerazzurri - detentori in carica - tengono molto, dall'altro occorre fare i conti con un campionato che sabato propone sì il Lecce ma che non ammette passi falsi. Con l'aggiunta che il Bologna che arriva a Milano per giocarsi l'accesso ai quarti della coppa nazionale è al momento tra le squadre più in forma e che meglio giocano in Italia.

Detto che Sanchez resta in dubbio anche per il campionato - probabile che oggi vengano svolti nuovi accertamenti - per Inzaghi sussiste la necessità di dover fare i conti con le assenze di Dumfries e Cuadrado a destra (il colombiano si opererà domani al tendine d'Achille) che impongono un surplus di lavoro per lo stakanovista Darmian. Possibile invece il rientro in campo di Pavard, già in panchina contro la Lazio, mentre prevale ancora la prudenza per De Vrij. Turnover - o meglio, rotazioni - anche a centrocampo con Asllani e Frattesi pronti a prendere il posto di Calhanoglu e Mkhitaryan. Ballottaggio a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto. Tra i pali tocca ad Audero.