Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Inter, la Curva Nord tornerà a San Siro contro la Fiorentina

28 Ott 2025 - 13:20

La Curva Nord dell'Inter tornerà da domani a San Siro, in occasione della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina. Lo spiega lo stesso tifo organizzato interista, in un comunicato pubblicato su Instagram. "Dopo un lungo periodo caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza", si legge. "'Secondo Anello Verde Milano' sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti". "È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nerazzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa", conclude la tifoseria organizzata interista. 

Ultimi video

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

00:44
Totti lancia Spalletti

Totti: "Spalletti farà bene alla Juve"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

02:37
Arbitri e Var nel mirino

Arbitri e Var nel mirino

01:17
Le parole di Cardinale

Le parole di Cardinale

01:29
Stasera Lecce-Napoli

Stasera Lecce-Napoli

01:34
Stasera Atalanta-Milan

Stasera Atalanta-Milan

01:57
Allegri verso Bergamo

Allegri verso Bergamo

01:36
La Juve saluta Tudor

La Juve saluta Tudor

02:04
Juventus, altro esonero

Juventus, altro esonero

01:17
Domani Roma-Parma

La Roma contro il Parma per estare in testa

01:31
Domani Inter-Fiorentina

L'Inter ospita la Fiorentina per avvicinarsi alla vetta

01:57
Spalletti pronto a tutto

Spalletti pronto a tutto

02:02
Spalletti il filosofo

Spalletti il filosofo

I più visti di Calcio

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:23
Udinese, Kamara: "Quest'anno abbiamo più qualità"
15:41
Morto Carlo Ricchetti, Salernitana: "Figura indelebile in storia club"
15:31
Rocchi: "Napoli-Inter? Per noi non c'è rigore, l'ingerenza di Bindoni non mi piace"
 Vincenzo Italiano (Bologna) – 3 milioni di euro
14:58
Bologna, Italiano dimesso: come sta il tecnico
14:14
Udinese, Runjaic sfida la Juve: "L'abbiamo già fatto con l'Inter. Possiamo fare punti'