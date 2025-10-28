Inter, la Curva Nord tornerà a San Siro contro la Fiorentina

La Curva Nord dell'Inter tornerà da domani a San Siro, in occasione della partita dei nerazzurri contro la Fiorentina. Lo spiega lo stesso tifo organizzato interista, in un comunicato pubblicato su Instagram. "Dopo un lungo periodo caratterizzato da restrizioni che hanno privato la nostra curva di striscioni, bandiere e colori, Inter-Fiorentina segna il ritorno dei gruppi organizzati al Meazza", si legge. "'Secondo Anello Verde Milano' sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che da sempre li hanno contraddistinti". "È una scelta che sottolinea la volontà di ripartire con una ritrovata unità, ma senza rinunciare alle singole anime che compongono il nostro movimento ultras. Torniamo allo stadio, più uniti che mai, per sostenere ciò che di più caro abbiamo: la nostra maglia, quella casacca nerazzurra per cui da sempre combattiamo a testa alta, con fierezza, a San Siro, in Italia e in Europa", conclude la tifoseria organizzata interista.