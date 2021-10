Inter, Inzaghi chiede conferme contro il Sassuolo: concretezza, personalità, equilibrio

Ci sono pareggi e pareggi, lo sa bene Simone Inzaghi. C'è quello di sabato scorso contro l'Atalanta e quello di Champions con lo Shakhtar. Il primo aveva lasciato, oltre al rammarico per le occasioni fallite, impressioni e sensazioni positive. Il secondo, al di là del medesimo rammarico per le chance non concretizzate, più dubbi che certezze. Ripartire ora contro il Sassuolo ribadendo quanto di convincente fatto vedere sin qui in campionato è ora l'obiettivo primario: servono però più concretezza sotto porta (suona come un paradosso visto che l'Inter ha segnato più di tutti ma a ben guardare nelle partite sin qui disputate, non solo in quelle non vinte, sono state diverse le reti più o meno agevoli lasciate per strada), più personalità in alcuni elementi chiave e un maggior equilibrio tra i reparti. Sarà l'ultimo impegno prima della sosta e prima di una ripresa che porterà in dote il match contro la Lazio, appuntamento al quale l'Inter rischia di arrivare senza i sudamericani impegnati nelle qualificazioni mondiali con le rispettive nazionali.