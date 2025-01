Simone Inzaghi, intervistato da Mediaset, commenta il cambio in panchina del Milan: "Purtroppo noi allenatori siamo sempre soggetti ai giudizi. Spiace per Fonseca perché è un ottimo allenatore e un'ottima persona, non ha avuto grandissima continuità in campionato ma ha fatto una Champions e una partita di Coppa Italia ottima. Conceiçao ha giocato con me e sarà un piacere incontrarlo e sfidarlo come è già successo in passato".