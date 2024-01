Inter, Inzaghi a Londra per il FIFA “The Best”: poi scatta la missione Supercoppa

INTER

Il tecnico nerazzurro in lizza con Guardiola e Spalletti per il miglior allenatore 2023

© Getty Images La vittoria contro il Monza, una domenica di scarico per i titolari e di allenamento normale per il resto della squadra, riposo oggi e domani, subito dopo il lavoro alla Pinetina, partenza per l'Arabia in vista della Supercoppa Italiana. L'Inter mette in stand-by il campionato - prossimo appuntamento il 28 gennaio a Firenze - e si proietta sul primo possibile trofeo stagionale. Intanto però, il primo aereo Simone Inzaghi lo prende oggi, destinazione Londra dove è chiamato a partecipare alla cerimonia di premiazione per il FIFA The Best, dove è in lizza come miglior allenatore 2023 assieme a Luciano Spalletti e Pep Guardiola. Un riconoscimento, comunque andrà, per una stagione, quella passate, che ha visto la sua squadra alzare due trofei (la Supercoppa italiana e la Coppa Italia) e raggiungere la finale di Champions proprio contro il City di Pep Guardiola, il favorito proprio in virtù del Triplete conquistato a Istanbul.

Il gruppo nerazzurro si imbarcherà quindi domani per Riad, con arrivo previsto intorno alle 22 locali (l'Arabia è due ore avanti rispetto all'Italia). Per il gruppo nerazzurro stesso hotel del 2023 e l'indomani allenamento nel pomeriggio. Una trasferta delicata per molti motivi, iniziando dalla situazione climatica, ovviamente molto diversa da quella che l'Inter si lascia alle spalle. L'anno passato il gruppo nerazzurro si era allenato nel “Prince Faisal Stadium”, campo di gioco dell’Al-Ittihad di Benzema e dell’Al-Ahli di Kessie, ora invece è stato scelto il “Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium” dove gioca l'Al Riyadh. Programma di lavoro identico giovedì, con l'allenamento pomeridiano preceduto però in mattinata dalla conferenza stampa di Inzaghi. Venerdì mattina, infine, rifinitura e in serata, alle 20, la semifinale con la Lazio. Il resto, ovviamente, è subordinato al risultato del match: l'eventuale finale è in calendario per lunedì 23 gennaio.