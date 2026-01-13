Inter, dopo l'operazione Dumfries si allena e scrive: "Sto recuperando, voglio tornare presto"

L'esterno olandese si affida a LinkedIn per una "lettera" sul suo stop alla caviglia: "Sfida mentale dura, ma dopo un mese sto meglio del previsto"di Paolo Borella
Dieci partite complessive lontano dal campo, più di due mesi dall'ultima gara ufficiale giocata. Denzel Dumfries è un leone in gabbia e non vede l'ora di tornare ad aiutare l'Inter dopo l'infortunio alla caviglia nella partita contro la Lazio del 9 novembre scorso.
L'esterno olandese si è affidato a LinkedIn per scrivere una sorta di diario sul suo recupero in seguito all'operazione di metà dicembre: "All'inizio ho cercato di far guarire la caviglia da sola, ma non è stato possibile. Il dolore non è sparito da solo. Quindi l'intervento chirurgico è diventato inevitabile. Ora sono passate quattro settimane e con il duro lavoro le cose stanno andando davvero bene. Sembra che potrò tornare prima del previsto".
Non tutto è stato facile però per Dumfries, nonostante ora sia tornato a muoversi con scioltezza, come mostrato nell'ultimo post pubblicato su Instagram: "Dal momento in cui ho saputo che avrei dovuto fare un intervento, ho capito che sarebbe stata una grande lotta, soprattutto mentale. Le sfide più grandi sono state accettare il processo e prendermi il tempo necessario per recuperare correttamente. Ho lavorato sul quadro generale e sto imparando a riconoscere i piccoli passi in avanti".
Tutto poi torna ai temi del campo: "L'obiettivo finale è sempre rimasto lo stesso: tornare prima di quanto la gente si aspetti. Denzel rimane Denzel, sempre alla ricerca dell'inaspettato. Al duro lavoro ho unito riposo e accettazione. Grato per questo sviluppo, tornerò al lavoro perché non sono ancora pronto, spero che mi rivedrete presto sul campo".
