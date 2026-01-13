Inter, dopo l'operazione Dumfries si allena e scrive: "Sto recuperando, voglio tornare presto"

Non tutto è stato facile però per Dumfries, nonostante ora sia tornato a muoversi con scioltezza, come mostrato nell'ultimo post pubblicato su Instagram: "Dal momento in cui ho saputo che avrei dovuto fare un intervento, ho capito che sarebbe stata una grande lotta, soprattutto mentale. Le sfide più grandi sono state accettare il processo e prendermi il tempo necessario per recuperare correttamente. Ho lavorato sul quadro generale e sto imparando a riconoscere i piccoli passi in avanti".