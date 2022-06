Inter, infortunio per Skriniar con la Slovacchia: si parla di distrazione ai flessori

Inter in ansia per Milan Skriniar che è dovuto uscire dal campo poco prima della fine del primo tempo di Slovacchia-Kazakistan. Il difensore nerazzurro si è fatto male in seguito a una scivolata effettuata nel tentativo di fermare un avversario al minuto 33. Ha poi stretto i denti, provando a continuare a giocare ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Un movimento, quello che ha provocato l'infortunio, la cui dinamica sembrerebbe suggerire un problema di natura muscolare, anche se all'inizio si era temuto un interessamento del ginocchio e conseguentemente dei legamenti. Ma secondo le prime informazioni arrivate, dovrebbe in effetti trattarsi di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo. Ciò che è certo è che Skriniar è uscito dal campo molto dolorante e si è poi accasciato in panchina con le mani sul volto. Gli accertamenti medici che si terranno nelle prossime ore faranno comunque chiarezza.

