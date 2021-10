Inter, il turnover di Inzaghi può promuovere il rilancio di Dumfries

VERSO INTER-UDINESE

Scelte mirate del tecnico nerazzurro anche in vista dei prossimi impegni: Sheriff e derby

Turnover sì, ma ragionato. Si cambia per portare tutti nella migliore condizione, fisica per alcuni, psicologica per altri. Cosa per cui, contro l'Udinese, Inzaghi potrebbe far rifiatare Lautaro e concedere spazio a Correa in attacco, dare fiducia a Dumfries sulla fascia destra e regalare minuti preziosi in difesa a Ranocchia concedendo un turno di riposo a De Vrij. Un'Inter rivisitata (torna Calhanoglu a centrocampo) anche in vista dei successivi due impegni, quello decisivo in Champions contro lo Sheriff e il derby di campionato che precederà la pausa di novembre.

Una rotazione mirata già vista a Empoli, dove avevano riposato fra gli altri Dzeko, Skriniar e Perisic. Molto bene in Toscana Alexis Sanchez, che scalpita ma potrebbe accomodarsi ancora in panchina (è comunque aperto il ballottaggio con Correa, entrambi hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe), diverso il discorso per Vidal che dopo lo stop forzato per influenza e il rientro in panchina di mercoledì si candida ora per una maglia da titolare. Minutaggio invece in corso di partita per Stefano Sensi.