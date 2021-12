Inter, firmata la risoluzione con Eriksen: il danese a San Siro nel 2022 per salutare i tifosi

INTER

Il danese ora potrà tornare a giocare in Olanda o in Premier

Christian Eriksen saluta l'Inter e il calcio italiano, tornerà a giocare (possibile un suo ritorno all'Odense dove tutto iniziò, ma ci sono pure voci circa un interessamento dell'Ajax, dove invece si fece da tutti conoscere prima della consacrazione al Tottenham, e non mancano i rumors sulla Premier) ma non più in Serie A. Quel drammatico 12 giugno glielo impedisce, il defibrillatore cardiaco installato dopo la crisi accusata durante Danimarca-Finlandia non gli consente di ottenere l'idoneità all'attività agonistica secondo la normativa vigente nel nostro Paese. Dopo il parere negativo comunicato dal Coni al giocatore e al club nei giorni scorsi, ieri le parti si sono incontrate per la risoluzione del contratto: un incontro privato nella sede dell'Inter tra Eriksen stesso, l'agente Martin Schoots, l'amministratore delegato nerazzurro Marotta e il legale del club Angelo Capellini. Si chiude così un'esperienza iniziata nel gennaio 2020, che sarebbe dovuta durare almeno fino al 2024 e che invece si chiuderà per forza di cose oggi, con una comunicazione ufficiale attesa breve.

Christian, d'accordo con il club e con la spinta di una tifoseria che lo ha amato all'inverosimile nonostante una permanenza limitata nel tempo (e contrassegnata di un periodo di ambientazione non semplice), dovrebbe tornare a Milano con l'anno nuovo per salutare a San Siro tutto il mondo interista. Sessanta partite, otto gol (tra questi l'indimenticabile punizione in Coppa Italia contro il Milan e i due siluri dalla distanza contro Napoli e Crotone nella cavalcata scudetto con Conte), svariati assist e la sensazione di una classe cristallina un po' troppo imbrigliata nella rigidità degli schemi nerazzurri delle stagioni scorse. Un ottimo giocatore, ma soprattutto una grande persona a cui tutti hanno voluto e vogliono un bene infinito. Definite ora tutte le pratiche necessarie con l'Ufficio del Lavoro, il club proverà a recuperare lo stipendio versato in questi mesi di forzata inattività attraverso l’indennità Uefa. A questo si aggiunge anche una assicurazione privata che copre l’attuale valore del cartellino, circa 11 milioni.