Secondo gol consecutivo in Serie A per Denzel Dumfries, a rete nel 3-1 contro l'Empoli: "Sto vivendo un bel momento, bisogna continuare così e lavorare ogni giorno. Sto studiando come crescere ancora e migliorare, ma rispetto al passato mentalmente sono molto concentrato". La sfida scudetto è lanciata al Napoli: "Ho visto la partita di Bergamo, hanno vinto una bella partita tra due grandi squadre. Il Napoli è forte, ma lo siamo anche noi. Pensiamo al nostro cammino".