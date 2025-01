"Sono contento per la vittoria e per la mia prestazione, ma soprattutto per aver contribuito al successo del gruppo. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così e pensiamo partita per partita. Ci preferisco tra Juve e Milan in finale? Non ho preferenze. Domani vedremo la partita e saremo pronti per la finale". Così l'esterno dell'Inter Denzel Dumfries a Mediaset dopo la doppietta all'Atalanta nella semifinale di Supercoppa.