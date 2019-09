"Abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i punti di vista. Non abbiamo mai mollato sotto il profilo mentale e fisico". Così Danilo D'Ambrosio dopo la vittoria dell'Inter nel derby. "I mister ci aveva detto che questa partita l'avrebbe vinta chi avrebbe voluto di più - ha detto - La classifica? Lavoriamo a testa bassa e continuiamo così per mettere paura a Juve e Napoli. Avere un tecnico come Conte ti alza l'asticella".