Inter, Conte: "Il Milan non è solo Ibra: dovremo essere cinici e determinati"

La corsa scudetto può essere accantonata per un breve istante. Ma sempre di derby continua comunque a trattarsi, perché dal campionato si passa alla Coppa Italia, ma la sfida è sempre con il Milan, con il derby che domani sera vale il passaggio alle semifinali. E così dopo il mancato aggancio per il pari senza reti di Udine, Conte si ritrova davanti un impegno secco, nel quale il gol non potrà invece mancare, quel gol che Lautaro e Lukaku in campionato non trovano da quattro partite. Momento di piccolo appannamento per l'attacco nerazzurro, non tanto in fase di costruzione (le occasioni sono state comunque tante) quanto in quella di finalizzazione (troppe le occasioni sprecate): “Dal punto di vista psicologico - ha dichiarato Conte alla Rai - c’è in palio il passaggio del turno. In una competizione come la Coppa Italia di cui abbiamo il massimo rispetto. Bisognerà fare una grande prova di squadra. Dobbiamo essere decisivi in zona gol".