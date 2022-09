Inter, confermata la lesione muscolare per Brozovic: Inzaghi lo perde per almeno un mese

INTER

Il centrocampista nerazzurro si sottoporrà a nuovi esami al suo rientro a Milano

© twitter Tutto confermato: l'Inter perde Marcelo Brozovic per almeno un mese. Gli esami che il centrocampista nerazzurro ha effettuato oggi nel ritiro della nazionale croata a Zagabria dopo l'infortunio subito ieri nel corso del match contro l'Austria hanno confermato "una lesione parziale dei flessori della coscia sinistra". Le condizioni di Brozovic verranno rivalutate dallo staff medico dell'Inter al suo rientro a Milano e solo allora potrà esserci una diagnosi più precisa. Ciò che è certo è che Simone Inzaghi perderà il suo regista in un momento decisamente delicato della stagione.

La risonanza magnetica di stamani a Zagabria ha quindi confermato quanto si temeva in casa nerazzurra. Già dalla serata di ieri le indicazioni erano sostanzialmente queste, la smorfia di dolore e il passo zoppicante di Brozovic non lasciava presagire nulla di buono. Per una definizione più approfondita sui tempi di recupero serve aspettare gli accertamenti che il croato svolgerà alla clinica Humanitas di Rozzano al suo ritorno in Italia: se venisse confermata la lesione di primo grado serviranno circa quattro settimane per il ritorno in campo. Il che, tradotto, significa che il croato salterà oltre a quelle di campionato contro Roma, Sassuolo, Salernitana e Fiorentina anche le sfide di Champions contro il Barcellona a San Siro e al Camp Nou. Al momento si può ipotizzare il rientro con il Viktoria Plzen il 26 ottobre o con la Sampdoria il 29. Al suo posto si scalda Asllani, acquistato questa estate proprio come vice-Brozovic.