Inter, Calhanoglu: "Serata bellissima, ci abbiamo sempre creduto"

"Una serata bellissima anche se sofferta contro una squadra forte, ma eravamo preparati. Dopo il loro 1-0 siamo stati bravi a fare due gol e poi però loro hanno pareggiato. Però abbiamo fatto bene, ci abbiamo sempre creduto". Così il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu commenta il pareggio contro il Bayern e la qualificazione alle semifinali di Champions League. "Non è facile giocare 90' ogni tre giorni, ma abbiamo la qualità per fare male agli avversari e dobbiamo crederci anche grazie all'aiuto dei tifosi", ha aggiunto. Sul pallino del gioco lasciato ai centrocampisti del Bayern, Calhanoglu ha detto a Sky: "E' vero, io ho provato ad alzarmi su Kimmich ma poi ho dovuto arretrare davanti la difesa per dare una mano ad Acerbi".