Inter, Calhanoglu: "Grande reazione di squadra"

Hakan Calhanoglu è soddisfatto dopo la grande vittoria contro la Lazio. "Col Leverkusen abbiamo giocato male, ma oggi abbiamo giocato bene - ha spiegato il centrocampista dell'Inter a Dazn -. E' stata una grande reazione di squadra in cui tutti han fatto il loro lavoro." "La Lazio era in forma e siamo venuti qui a vincere", ha aggiunto. "Lautaro lavora per la squadra e non è un problema se non segna. Aiuta la squadra anche in fase difensiva - ha continuato -. Il suo momento arriverà. Ha già fatto tante cose per l'Inter".