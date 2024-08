Inter, Bastoni: "Step mentale per vincere ancora, anche in Europa. Qui per sempre? Sì"

Ripartire per riconfermarsi, sapendo che farlo sarà ancora più difficile. Così Alessandro Bastoni battezza la stagione dell'Inter che sta per aprirsi sabato a Marassi contro il Genoa. Lo scudetto e la seconda stella sono un punto di partenza per il difensore nerazzurro, intervistato in esclusiva da SportMediaset: "Il mister ce lo ripete tutti i giorni: sappiamo quanto sarà difficile e dobbiamo tutti fare un passo in avanti, anche mentalmente, per vincere ancora in Italia e provarci in Europa. A fine stagione sarò contento se non avremo rimpianti". La gioia per l'impresa compiuta l'anno passato è uno stimolo fortissimo e un motivo per sposare a vita il progetto nerazzurro: "Fa piacere l'apprezzamento di grandi squadre ma io qui sto bene, sento la fiducia di tutti: questa è la mia casa e qui resterò".

