Inter, Bastoni: "Punti importanti"

"Sono punti che pesano tanto, in partite dove magari non siamo brillanti al cento per cento. Stiamo giocando tanto, ci mancano giocatori importanti ed è stato importante recuperare Carlos che può ricoprire diversi ruoli". Così Alessandro Bastoni a Sky dopo il sofferto successo col Como: "Non dobbiamo fare altro che andare avanti così, il calendario è serrato e sarà dura. La cosa importante è recuperare tutti i giocatori il prima possibile, dare il cambio a chi ha giocato tanto sarà importante per il resto della stagione".