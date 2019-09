Alessandro Bastoni, giovane difensore dell'Inter considerato uno dei migliori prospetti d'Italia, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare di nazionale azzurra, ma soprattutto della sua attuale squadra e del suo nuovo tecnico: "Per quanto riguarda Conte, beh, me ne avevano parlato tutti benissimo e in effetti ho avuto subito la conferma della sua grandezza - ha detto - per me è il Messi degli allenatori. È fenomenale, ha idee di gioco strepitose, sempre votate all’attacco".