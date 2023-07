Inter, Barella: "Strano non ritrovare certi compagni. Frattesi? Grandissimo giocatore"

© Getty Images

Il mercato condizionato dalle esigenze di bilancio ha diviso una delle coppie più solide della storia del calcio: con la cessione di Brozovic all'Al-Nassr Nicolò Barella ha perso infatti il compagno di mille scorribande nel centrocampo nerazzurro. Ma il vice-capitano in pectore dell'Inter trova però oggi al suo fianco chi ha tutte le caratteristiche giuste per diventare il suo nuovo alter-ego: "Tornare qui è sempre una grande emozione e un grande stimolo" ha raccontato la mezzala interista a Inter TV. "E' stato strano non ritrovare dei compagni che in questi quattro anni sono sempre stati con me (oltre al croato se ne sono andati anche Handanovic, D'Ambrosio, Cordaz, Gagliardini, Skriniar e Lukaku, l'unico che Nicolò non ha salutato con un messaggio sui propri profili social,ndr) ma il calcio è così. Frattesi? E' un grandissimo giocatore, ho avuto modo di vederlo anche in Nazionale, di seguirlo nel Sassuolo perché ci eravamo sentiti e gli avevo fatto i complimenti, quindi sono contento per lui e che sia arrivato all'Inter, sono sicuro che ci darà una grandissima mano".