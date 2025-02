"Il Napoli è fortissimo ed è da rispettare ma noi andiamo là per vincere. Siamo l'Inter". Così Marko Arnautovic a Coppa Italia live su Mediaset dopo la vittoria per 2-0 sulla Lazio e la conquista delle semifinali. "Questa partita vale per l’Inter e vale per me - ha detto l'austriaco, autore del gol del vantaggio nerazzurro - Ci eravamo detti che volevamo andare in semifinale, abbiamo vinto e siamo contenti. Adesso non pensiamo al Milan".