Inter, ancora positivi Gagliardini e Radu. Attesa per Skriniar e Young

Antonio Conte ha recuperato Bastoni e Nainggolan ma deve fare ancora a meno di Gagliardini e Radu. Questi ultimi due risultano infatti ancoragiocatori dell'Interdopo gli ultimi tamponi effettuati dall'Inter nella giornata di ieri: per il loro rientro in squadra occorre dunque aspettare. Attesa anche per Skriniar e Young che hanno però effettuato i tamponi in mattinata: l'esito dei test arriverà probabilmente in giornata, ma anche in caso di negatività non saranno comunque arruolabili per il match di Champions contro il Borussia Moenchengladbach.