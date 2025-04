Leggenda del calcio spagnolo e del Barcellona, Andres Iniesta ha appeso gli scarpini al chiodo di recente dopo le esperienze in Giappone con il Vissel Kōbe e in Arabia Saudita con gli Emirates. "Don Andres" ha parlato al quotidiano El País dei suoi progetti per il futuro, annunciando un clamoroso ritorno: "Un giorno mi piacerebbe diventare allenatore. C’è ancora tempo. Sono ancora agli inizi. Ma sì, mi piace!”