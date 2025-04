Inghilterra, Wrexham dell'attore Ryan Reynolds promosso in Championship

Il Wrexham, club di proprietà delle star del cinema Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha conquistato la promozione in Championship, la seconda divisione del calcio inglese, battendo il Charlton per 3-0. La formazione gallese aveva bisogno di una vittoria sabato per conquistare il secondo posto in League One, la terza divisione. La promozione è stata favorita anche dalla sconfitta per 1-0 del Wycombe, rivale per la promozione, contro il Leyton Orient. Si tratta della terza promozione consecutiva per il club, che militava nei campionati dilettanti quando Reynolds e McElhenney lo hanno acquistato nel 2021.