Inghilterra: muore baby calciatrice di 15 anni durante la partita

L’incidente si è verificato sabato 7 marzo 2026, durante una partita tra l'Oxford United e il Fulham presso il centro di allenamento di Horspath.



L'annuncio social del club della sfortunata 15enne: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell'Academy, Amelia Aplin. Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls' Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutto l'Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia”.