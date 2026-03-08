Inghilterra: muore baby calciatrice di 15 anni durante la partita
Una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile si è trasformata in tragedia in Inghilterra: Amelia Aplin, 15 anni, si è accasciata a terra esanime senza più riprendere conoscenza. L’adolescente è stata soccorsa dal personale medico presente sul posto e trasportata in ospedale dove però è deceduta nelle ore successive senza mai più riprendersi.
L’incidente si è verificato sabato 7 marzo 2026, durante una partita tra l'Oxford United e il Fulham presso il centro di allenamento di Horspath.
L'annuncio social del club della sfortunata 15enne: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell'Academy, Amelia Aplin. Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls' Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutto l'Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia”.