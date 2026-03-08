Inghilterra: muore baby calciatrice di 15 anni durante la partita

08 Mar 2026 - 20:09

Una partita tra due squadre giovanili di calcio femminile si è trasformata in tragedia in Inghilterra: Amelia Aplin, 15 anni, si è accasciata a terra esanime senza più riprendere conoscenza. L’adolescente è stata soccorsa dal personale medico presente sul posto e trasportata in ospedale dove però è deceduta nelle ore successive senza mai più riprendersi.
 

L’incidente si è verificato sabato 7 marzo 2026, durante una partita tra l'Oxford United e il Fulham presso il centro di allenamento di Horspath.

L'annuncio social del club della sfortunata 15enne: "È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della quindicenne giocatrice dell'Academy, Amelia Aplin. Ieri pomeriggio Amelia è crollata a terra durante una partita della Girls' Academy contro il Fulham presso il centro di allenamento del club a Horspath. I pensieri e le sincere condoglianze di tutto l'Oxford United vanno alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e agli allenatori di Amelia”. 

Ultimi video

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

01:02
DICH GROSSO PRE LAZIO 8/3 DICH

Grosso: "Abbiamo fatto cose incredibili"

03:19
DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

01:52
DICH CALABRESI POST JUVENTUS DICH

Calabresi: "Vogliamo tornare a vincere"

01:06
DICH CAMBIASO POST PISA DICH

Cambiaso: "Vittoria importante, vogliamo vincere anche le prossime"

00:10
MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

01:11
DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

00:24
DICH CHIVU 7/3 DICH

Chivu: "Non perdere quello di buono fatto fin ora"

01:50
RULLO VIGILIA GENOA-ROMA CON GASP 7/3 SRV

Gasperini: "Una settimana decisiva, conosco bene Marassi"

01:18
DICH NICOLA 7/3 DICH

Nicola: "Partita stimolante, dimostriamo chi siamo"

01:34
DICH ITALIANO 7/3 DICH

Italiano: "Veniamo da tre vittorie, continuiamo così: c'è entusiasmo"

03:19
DICH CUESTA 7/3 DICH

Cuesta: "Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi"

01:19
Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

Milan-Inter, le probabili formazioni: le scelte di Allegri e Chivu

00:58
Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

Spalletti rinnova con la Juve? Il futuro appare scritto

01:00
Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

Chivu urla in allenamento, l'Inter si carica per il derby

01:07
Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

Bartesaghi o Estupinan? Ecco chi giocherà titolare nel derby

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

Piloti F1 e calcio: che squadra tifano Hamilton, Leclerc e gli altri?

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:04
Clamoroso in Scozia: Rangers-Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo
20:09
Inghilterra: muore baby calciatrice di 15 anni durante la partita
19:42
Milan-Inter, formazioni ufficiali
19:37
Lecce-Cremonese, finale amaro per Nicola: polemiche per un rigore non concesso
18:25
Parma, Cuesta "Contenti del pari, non mi sento salvo"