INCIDENTI A VICENZA, 4 DASPO PER ULTRAS DELL'AVELLINO

Il Questore di Vicenza ha emesso ulteriori 4 divieti di accesso alle strutture sportive a carico di altrettanti ultras dell'Avellino che il 2 giugno scorso, allo stadio Menti di Vicenza, durante il match valevole per i playoff validi per la promozione in serie B, si sono resi responsabili, insieme ad altri tifosi, di condotte violente ai danni di steward, dell'accensione e lancio di alcuni petardi e fumogeni, che hanno costretto l'arbitro a sospendere momentaneamente la gara. Del quartetto di tifosi campani sottoposti a Daspo, tre di loro rimarranno lontani dagli stadi per 3 anni, il quarto risulta destinatario di un divieto di accesso alle strutture sportive per 10 anni con la prescrizione ulteriore di comparire personalmente presso la Questura di Avellino durante le partite ufficiali della squadra irpina.