Inchiesta escort: Calafiori, Maldini e Bonifazi ascoltati a Milano, cosa hanno detto

L'inchiesta escort a Milano prosegue, con le prime audizioni dei calciatori: tra giovedì e venerdì sono stati sentiti, in qualità di testimoni e non di indagati, Riccardo Calafiori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Non si è presentato, come era sua facoltà, Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile: il difensore dell'Inter ha negato tutto, e la stessa 17enne con cui secondo gli investigatori sarebbe andato a letto nega di aver rapporti con lui.