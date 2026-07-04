Inchiesta escort: Calafiori, Maldini e Bonifazi ascoltati a Milano, cosa hanno detto

Daniel Maldini e Riccardo Calafiori © italyphotopress
L'inchiesta escort a Milano prosegue, con le prime audizioni dei calciatori: tra giovedì e venerdì sono stati sentiti, in qualità di testimoni e non di indagati, Riccardo Calafiori, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Non si è presentato, come era sua facoltà, Alessandro Bastoni, accusato di prostituzione minorile: il difensore dell'Inter ha negato tutto, e la stessa 17enne con cui secondo gli investigatori sarebbe andato a letto nega di aver rapporti con lui.
I calciatori, scrive Repubblica, hanno parlato un paio d'ore ciascuno e la posizione di tutti e tre è la stessa: andavamo a quelle feste, andavamo a letto con quelle ragazze ma non le pagavamo. Semmai pagavano l'agenzia Ma.De. per organizzare feste, party e privacy "perché in questo Paese è un problema se ti vedono e fotografano mentre bevi in un locale".
Il quotidiano romano aggiunge che a verbale un paio di ragazze nel giro dell'agenzia hanno detto di aver avuto rapporti per soldi, regali o "gratuitamente".
Al momento non sono previste né escluse altre convocazioni.