Inchiesta Curve: Milan e Lega Serie A si costituiscono come parte civile

Nel processo a carico di Christian Rosiello, Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud Luca Lucci, sono indicate come persone offese anche due vittime di estorsioni in relazione alle infiltrazioni degli ultras in uno dei tanti business dello stadio, quello della vendita di cibo e bevande. I due, però, non si sono costituiti come parti civili. L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ed Ezio Simonelli, il presidente, ha spiegato l'avvocato Matias Manco, "vogliono dare supporto per fare piena luce sui fatti e l'intento preciso è dare un segnale di interesse". A chi gli ha chiesto se ci siano state carenze da parte dei club il legale ha risposto: "No, per quanto a noi noto. Qua viene contestata l'ipotesi di associazione oltre a specifici fatti di aggressione".