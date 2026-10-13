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Inchiesta curve, pena ridotta a 8 anni per l'ex capo ultrà milanista Luca Lucci

Sconto di pena per l'ex capo ultrà milanista Luca Lucci nel processo Doppia Curva: condannato a 8 anni e assolto dall'accusa di tentato omicidio

13 Ott 2026 - 15:35
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Luca Lucci © ansa

Luca Lucci © ansa

Otto anni di reclusione, rispetto ai dieci del primo grado. È la pena decisa, dopo un concordato, ossia un patteggiamento in secondo grado, per Luca Lucci, ex capo ultrà della Sud milanista a processo, assieme ad altri otto, davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta "doppia curva", che portò ad arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli del 2019. Da quest'ultima accusa è stato assolto; nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.

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